2021/04/19 | 11:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الدفاع التركية عن قيام الطيران الحربي بتحييد تسعة من عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض في غارة داخل أراضي إقليم كردستان.

ونشرت الوزارة بيانا مقتضبا على موقعها الرسمي ارفقته بمقطع مصور لعملية القصف التي نفذها الطيران الحربي التركي في منطقة متين، مبينة ان تحييد هؤلاء العناصر تم بعد الكشف عن مواقعهم من قبل عناصر الاستطلاع شمالي العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع التركية: تحييد 9 من عناصر حزب العمال الكردستاني في قصف للطيران الحربي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع التركية: تحييد 9 من عناصر حزب العمال الكردستاني في قصف للطيران الحربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).