2021/04/19 | 11:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، ضبطٍ متهمين اثنين متلبسين بالرشوة، أحدهما يعمل مديراً في إحدى مديريَّـات الزراعة في بغداد.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 50 ألف دولار..



النزاهة تضبط مسؤولاً بزراعة الكرخ متلبساً بالرشوة المركز الخبري الوطني.

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