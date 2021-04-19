مسؤول فيها يعلن استكشاف مكامن للغاز بمحافظة الأنبار

2021/04/19 | 11:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتواصل الفرق الزلزالية التابعة لوزارة النفط استكشاف خمسة مواقع في محافظة الأنبار للاستطلاع عن كميات الغاز السائل فيها التي تقدر بنحو 25 تريليون مقمق.وعد مستشار محافظ الأنبار لشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز، في حديث صحفي، أن “استثمار مخزون المحافظة من النفط والغاز، تحول كبير في تعزيز موارد الأنبار والبلاد والقضاء على الهدر الكبير …

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