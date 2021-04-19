تعرف على رحلات الجوية العراقية ليوم الثلاثاء

2021/04/19 | 11:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم الثلاثاء الموافق 2021/4/20.

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