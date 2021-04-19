الصناعة تعلن اجراءات لإقامة خمس مدنٍ صناعيَّةٍ جديدةٍ

2021/04/19 | 11:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت وزارة الصناعة والمعادن، عن استمرار الاجراءات لاقامة خمس مدنٍ صناعيَّة جديدةٍ في كل من النجف وكربلاء وصلاح الدين وميسان والديوانية، في حين أكدت بلوغ نسب الانجاز في مدينة ذي قار الصناعة 98 بالمئة.وأعدت وزارة الصناعة والمعادن، وفقا لبيان اصدرته خلية الإعلام الحكومي مؤخرا، خطة هادفة ضمن المشروع الوطني لإعادة تأهيل وتشغيل المعامل …

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