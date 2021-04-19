استشهاد وإصابة 4 منتسبين بالجيش بــ عبوة ناسفة في محافظة ديالى

2021/04/19 | 12:05 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

افاد مصدر في شرطة محافظة ديالى، اليوم الاثنين، باستشهاد وإصابة 4 منتسبين في الجيش العراقي، بمحافظة ديالى.

وقال المصدر إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية للجيش العراقي في منطقة البيجات جنوبي ناحية كنعان 18 كم شرق بعقوبة".

واضاف، أن "الانفجار ادى الى مقتل جندي واصابة ثلاثة اخرين"....

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