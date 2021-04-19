وزير التخطيط يحدد مسارين لتنفيذ المشاريع المتلكئة في المحافظات

2021/04/19 | 12:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعحدد وزير التخطيط خالد بتال، اليوم الاثنين، مسارين لتنفيذ المشاريع المتلكئة في المحافظات، فيما ابدى استعداد الوزارة لتدريب كوادر المحافظات.يتبع..

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