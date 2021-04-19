زيجمونت بومان (1925 - 2017) - غازي الصوراني

2021/04/19 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غازي_الصوراني ولد زيجمونت باومان في بوزنان، بولندا عام 1925 لأبوين بولنديين، يهوديين، واتجهت عائلته شرقًا إلى الاتحاد السوفييتي بعد الاحتلال النازي لبولندا في عام 1939م.



خدم باومان في الجيش البولندي الأول الذي كان بقيادة سوفيتية كمدرس في العلوم السياسة.اعتنق "باومان" الشيوعية أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية، وخلال عمله في فيلق الأمن الداخلي، درس باومان بدايةً علم الاجتماع في أكاديميّة وارسو للعلوم ......





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