اغتيال الدولة حزب الكتائب(سابقاً) - محمد علي مقلد

2021/04/19 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد قبل أشهر من الانتخابات النيابية التقينا بالشيخ سامي الجميل في دارة سعادة الصديق خليل الخليل.



لم تكن المرة الأولى التي أستمع فيها إليه.



لكنها المرة الأولى مواجهة خارج وسائل الإعلام.



إذن لم تكن مفاجأة بل فرصة لأعبر له عن إعجابي بمواقفه إعجاباً مغلفاً بتحفظ محب.



إذ لا يمكن أن يحتاج ابن العائلة التي دفعت أثماناً غالية في الحرب واستمرت تكافح من أجل الوطن إلى مزيد من الأدلة على صدق خياراته.



لم نكن ......





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