مسؤولون بمحطة بوشهر يؤكدون عدم تأثر المحطة بالزلزال الاخير

2021/04/19 | 12:11 - المصدر: قناة التغيير

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قال مسؤولون في محطة بوشهر للطاقة الذرية الايرانية ان المحطة لم تتأثر بالزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة.

وأوضحت العلاقات العامة في المحطة أن الزلزال الأخير لم يلحق أي ضرر بمحطة الطاقة في غناوه جنوبي البلاد، مؤكدة ان جميع المرافق والمعدات والمباني في سلامة كاملة ولم يحدث أي خلل في أنشطتها الحالية.

وكان زلزال بقوة خمس درجات وتسعة اعشار الدرجة على مقياس ريختر قد ضرب يوم امس الأحد عددا من المدن في محافظة خوزستان، مما ولد الكثير من المخاوف المحلية والدولية بشأن تسببه في حدوث تسرب اشعاعي.

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