2021/04/19 | 12:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، توقيع محضر اجتماع مع شركة هواوي الصينية لتدريب وتطوير المواهب العراقية في مجال المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات.وبين إعلام الوزارة، في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم: شركة هواوي ستتولى تدريب 3 آلاف من مواهب الجامعات العراقية المركز الخبري الوطني.

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