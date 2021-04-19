2021/04/19 | 12:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، ضبط متهمين اثنين بتهمة الرشوة، أحدهما يعمل مديراً في إحدى مديريات الزراعة في بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان صدر عن الهيئة تلقى "ناس" نسخة منه (19 نيسان 2021) إنه "تمكن فريق عمل من مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، من ضبط مدير قسم الاستيلاء في مديرية زراعة الكرخ مع قريب له متلبسين بالرشوة، مقابل إصدار كتاب صحة صدور أرض زراعية لأحد مراجعي المديرية".

وأضافت، أن "العملية التي نفذت وفق أحكام القرار (١٦٠ ) لسنة ١٩٨٣ أسفرت عن ضبط المتهمين متلبسين بالجرم المشهود، أثناء تسلمهم مبلغ الرشوة البالغ خمسين ألف دولار".

وتابعت، "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه رفقة المتهمين والمضبوطات على السيد قاضي التحقيق المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

ولفت البيان إلى أنه "رئيس الهيئة كان قد حضّ على تصعيد وتيرة عمليات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميداني من خلال الحضور الدائم داخل مؤسسات الدولة، لا سيما الخدمية منها، واستشعار حاجات المواطنين والتأكد من عدم تعرضهم للابتزاز والمساومة، وعزل الفاسدين والمتجاوزين على المال العام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحدهما يعمل بصفة مدير.. النزاهة تطيح متهمين اثنين بتلقى رشاوى) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحدهما يعمل بصفة مدير.. النزاهة تطيح متهمين اثنين بتلقى رشاوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).