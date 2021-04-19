اجتماع لأندية إيطاليا لبحث

2021/04/19 | 12:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجتمع قادة أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لبحث دوري "السوبر" الجديد بعد موافقة 12 ناديا أوروبيا كبيرا على إطلاقه.

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