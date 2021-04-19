مقتل ضابط برتبة عقيد في بغداد

2021/04/19 | 12:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل ضابط برتبة عقيد شمال غرب العاصمة بغداد.

وقال مصدر للسومرية نيوز، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه ضابط برتبة عقيد ضمن مدينة الشعلة ما اسفر عن مقتله في الحال".واضاف المصدر ان "المعلومات تشير الى ان الحادث نتيجة مشاجرة وليس عملية اغتيال".

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