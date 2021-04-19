شركة هواوي تتولى تدريب 3 آلاف من مواهب الجامعات العراقية

2021/04/19 | 12:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأثنين، محضر اجتماع مع شركة هواوي الصينية لتدريب وتطوير المواهب العراقية في مجال المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات.وقالت الوزارة في بيان، أن “المحضر الذي وقعه كل من وكيل وزارة التعليم علي حميد الشكري وممثل شركة هواوي الصينية رافد عباس خضر خطة تعاون مكرسة لمجالات تكنولوجيا (ICT) لتنمية […]

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