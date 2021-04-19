استشهاد واصابة ثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة شرق ديالى

2021/04/19 | 12:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد مسؤول حكومي سابق في ديالى، الاثنين، استشهاد واصابة 3 جنود بانفجار عبوة ناسفة على دورية للجيش شرق المحافظة.

وقال عضو مجلس ناحية كنعان السابق جمال الشمري في تصريح صحفي، ان” عبوة ناسفة موضوعه على طريق زراعي قرب منطقة البيجات جنوب كنعان انفجرت على دورية للجيش ما اسفر عن استشهاد جندي واصابة 2 اخريين”.

واضاف الشمري، ان “القوات الامنية بدات عملية تمشيط واسعة في منطقة الاعتداء الارهابي”.

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