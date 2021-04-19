النزاهة الاتحاديَّة تضبط مسؤولاً  بزراعة الكرخ متلبساً بالرشوة

2021/04/19 | 12:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبطٍ متهمين اثنين متلبسين بالرشوة، أحدهما يعمل مديراً في إحدى مديريَّـات الزراعة في بغداد .

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن فريق عملٍ من مديريَّةتحقيق الهيئة في بغداد من ضبط مدير قسم الاستيلاء في مديريَّة زراعة الكرخ مع قريب له متلبسين بالرشوة، مقابل إصدار كتاب صحَّة صدور أرض زراعية لأحد مراجعي المديريَّة.

وأفادت بأن العمليَّة التي نُفِّذَت وفق أحكام القرار (١٦٠ ) لسنة ١٩٨٣ أسفرت عن ضبط المتهمين متلبسين بالجرم المشهود، أثناء تسلمهم مبلغ الرشوة البالغ خمسين ألف دولار .

وتم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمضبوطات على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.

يُشارُ إلى أنَّ رئيس الهيئة كان قد حضَّ على تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسَّسات الدولة، لا سيما الخدميَّة منها، واستشعار حاجات المُواطنين والتأكُّد من عدم تعرُّضهم للابتزاز والمُساومة، وعزل الفاسدين والمُتجاوزين على المال العام.

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