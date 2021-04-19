2021/04/19 | 12:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت نائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاثنين، ان هناك جهود لاقرار قانون النفط والغاز في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وقالت النائبة الماس فاضل عضوة اللجنة القانونية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان هناك جهود لاقرار قانون النفط والغاز في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

واضافت: ان القانون موجود داخل لجنة النفط والغاز وقد اقترحت اللجنة على رئاسة مجلس النواب ادراج القانون على جدول اعمال الجلسات المقبلة.

واشارت النائبة الماس فاضل الى اهمية اقرار قانون النفط والغاز، لانه قانون مهم ويعالج اغلب المشاكل النفطية التي يعاني منها العراق.

PUKmedia خاص

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