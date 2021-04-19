اجتماع هام بين رئاسة البرلمان والمالية والتخطيط والمحافظين بشأن الموازنة

2021/04/19 | 12:26 - المصدر: NRT عربية

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ناقشت رئاسة البرلمان مع وزيري المالية والتخطيط والمحافظين، الاثنين، تنفيذ موازنة 2021.

وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي في بيان مقتضب تلقى NRT عربية، نسخة منه، (19 نيسان 2021)، ان "الكعبي ترأس اجتماعا مهما مع المحافظين ووزيري المالية والتخطيط لمناقشة تنفيذ موازنة 2021".

واضاف البيان، أن "الاجتماع تطرق الى أهم المشكلات المالية والتخطيطية التي تواجه المحافظات".

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