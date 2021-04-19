2021/04/19 | 12:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب، يوم غدا الثلاثاء 20/4/2021، جلسته الاولى من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة.

وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني الماس فاضل خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مجلس النواب سيعقد يوم غد الثلاثاء، جلسته الاولى من الفصل التشريعي الثاني في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

من جانبه، قال النائب حسن آلي خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مجلس النواب سيناقش في فصله التشريعي الجديد عدداً من القوانين المهمة والتي تصب في مصلحة المواطنين منها تعديل قانون انتخابات مجلس المحافظات والسعي لاجراء تلك الانتخابات بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب في يوم 10/10/2021.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يعقد جلسته الاولى يوم غد الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يعقد جلسته الاولى يوم غد الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).