منها مواجهة السرطان… فوائد مذهلة تحققها 5 مشروبات عشبية مغلية

2021/04/19 | 12:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُطلق مصطلح الشاي العشبي على أي مشروب

يصنع من نقع الأعشاب أو غليها، ويتكون

من الأعشاب والتوابل والمواد النباتية

الأخرى، ولكل نوع فوائد مختلفة .

ويعتمد الكثير من الأشخاص على شاي

الأعشاب نظراً للفوائد

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