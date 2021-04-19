العراق: قوة مشتركة تطوق منطقة بسبب 'جريمة جماعية'

2021/04/19 | 12:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت مديرية شرطة ميسان، الاثنين، من القاء القبض على 7 متهمين باطلاق العيارات النارية بمجلس عزاء في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (19 نيسان 2021)، أنه "بعد ورود اخبار عن سماع صوت اطلاق نار تبين فيما بعد أن مصدره تشييع جنازة في إحدى مناطق المحافظة ضمن قاطع البلدة".



واضاف البيان، أنه "على الفور تم تشكيل قوة مشتركة من أقسام وأفواج طوارئ مديرية شرطة المحافظة وقامت بفرض طوقا أمنيا على المنطقة وإلقاء القبض على (7) متهمين وضبط عدد من الأسلحة النارية واعتدة مختلفة".

واشار الى أنه "تمت إحالتهم الى مركز الاحتجاز الأمني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

N.A

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