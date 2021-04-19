2021/04/19 | 12:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 20 دقیقة

3022 مشاهدة

نشر مختصون اقتصاديون، الاثنين، قائمة باحدث تقلبات سعر الصرف في الاسواق العراقية.

وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية (18 نيسان 2021)، فان الاسعار جاءت كما يلي:

بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت ارتفاعا باسعار الدولار

148.100 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أميركي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يسجل ارتفاعا أمام الدينار العراقي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يسجل ارتفاعا أمام الدينار العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).