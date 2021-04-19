الحكم على مدان بالاعتداء على والده بالحبس 6 أشهر

2021/04/19 | 13:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حكمت محكمة جنح الرميثة في محافظة المثنى، اليوم الاثنين، على مدان بتهمة الاعتداء على والده بالضرب المبرح بالحبس لمدة ستة أشهر.وذكرت المحكمة في بيان، ان “الحكم جاء استنادا لأحكام المادة 413 من قانون العقوبات العراقي على خلفية هذا الاعتداء”.وأضافت أن “الحادثة وقعت في أحد الأحياء السكنية ليتم السيطرة عليها من قبل الشرطة […]

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