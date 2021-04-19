محافظ البنك المركزي يفتتح مقر الشركة العراقية لضمان الودائع 

2021/04/19 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

افتتح محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، مقر الشركة العراقية لضمان الودائع الجديد في بغداد.

وقال غالب في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة ستُساهم في إعادة الثقة بالمصارف الخاصة العاملة في العراق"، مؤكداً أن "البنك المركزي سيولي الاهتمام بهذه الشركة كونها احدى دعامات العمل المصرفي".

وأضاف أن "القطاع المصرفي العام والخاص ساهم بشكل فاعل بتأسيس هذه الشركة لتصبح واحده من المؤسسات الرائدة بالعمل المصرفي والداعمة له".

يذكر أن الشركة العراقية لضمان الودائع توفر غطاء لضمان ودائع الجمهور لدى المصارف العراقية المجازة من البنك المركزي العراقي داخل العراق وخاصة صغار المودعين.

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