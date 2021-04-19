محافظ ميسان: نسعى للتواصل مع وزير المالية وهناك تعاون مع التخطيط

2021/04/19 | 13:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاكد محافظ ميسان علي دواي، اليوم الاثنين، السعي للتواصل مع وزير المالية علي علاوي، فيما اشار الى ان هناك تعاون كبير مع وزير التخطيط خالد نجم بتال.وقال دواي خلال اجتماع تنفيذ الموازنة برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي وحضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "على وزارة المالية فتح التواصل مع محافظة ميسان، لانه لغاية الان لا امتلك رقم هاتف وزير المالية".واضاف ان "المحافظة لديها اعمال ومشاريع كثيرة ولكن لم احصل على تواصل مع وزارة المالية"، لافتا الى ان "هناك مهام مشتركة ونحن في مواجهة الجمهور".واكد دواي ان "هناك تعاون كبير مع وزارة التخطيط خالد نجم بتال".وترأس النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم الاثنين، اجتماعاً مهماً مع المحافظين ووزيري المالية والتخطيط لمناقشة تنفيذ موازنة ٢٠٢١ وأهم المشكلات المالية والتخطيطية التي تواجه المحافظات.

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