مقتل عقيد عراقي بحادث اطلاق نار في بغداد

2021/04/19 | 13:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح مصدر أمني عراقي، بمقتل ضابط برتبة عقيد شمال غرب العاصمة بغداد.

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