دبلوماسي روسي: هناك بوادر إيجابية بشأن محادثات فيينا

2021/04/19 | 13:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب السفير الروسي والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، اليوم الاثنين بالاتفاق الإيراني العراقي ووصفه بأنه تطور إيجابي....

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