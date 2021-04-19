محافظ البنك يفتتح مقر الشركة العراقية لضمان الودائع ويعلن ابرز مهامها

2021/04/19 | 13:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد –واعاعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن افتتاح مقر الشركة العراقية لضمان الودائع، فيما اكد ان هذه الشركة واحدة من المؤسسات الرائدة بالعمل المصرفي.وقال المكتب الاعلامي للبنك في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف افتتح اليوم مقر الشركة العراقية لضمان الودائع الجديد".واكد المحافظ خلال الافتتاح أن "الشركة ستُساهم في إعادة الثقة بالمصارف الخاصة العاملة في العراق"، مؤكداً أن "البنك المركزي سيولي الاهتمام بهذه الشركة كونها احدى دعامات العمل المصرفي".واضاف أن "القطاع المصرفي العام والخاص ساهم بشكل فاعل بتأسيس هذه الشركة لتصبح واحدة من المؤسسات الرائدة بالعمل المصرفي والداعمة له ".يذكر أن الشركة العراقية لضمان الودائع توفر غطاء لضمان ودائع الجمهور لدى المصارف العراقية المجازة من البنك المركزي العراقي داخل العراق وخاصة صغار المودعين .

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