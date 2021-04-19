روسيا تسجل 8589 إصابة جديدة بكورونا

2021/04/19 | 13:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت السلطات الصحية في روسيا استقرارا في الوضع الوبائي خلال الأسابيع الأخيرة، وتراوحت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا بين 8-9 آلاف، وذلك بالتزامن مع حملة واسعة لتطعيم السكان.وبحسب آخر أرقام وإحصاءات المركز الروسي لمكافحة الوباء، تم تسجيل 8589 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، و346 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء […]

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