2021/04/19 | 13:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة النزاهة تقضي بحبس مسؤول عراقي "فاسد" لمدة سنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/19 | 13:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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