اتفاق حكومي مع شركة هواوي الصينية لتدريب 3 آلاف طالب وطالبة من المواهب العراقية

2021/04/19 | 13:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة التعليم العالي، الاثنين، الاتفاق مع شركة هواوي الصينة لتدريب 3 الاف طالب وطالبة من المواهب العراقية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى، "ناس" نسخة منه، (19 نيسان 2021)، إنها "وقعت محضر اجتماع مع شركة هواوي الصينية لتدريب وتطوير المواهب العراقية في مجال المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات".

وبحسب البيان، "تضمن المحضر الذي وقعه كل من وكيل وزارة التعليم الدكتور علي حميد الشكري وممثل شركة هواوي الصينية السيد رافد عباس خضر خطة تعاون مكرسة لمجالات تكنولوجيا (ICT) لتنمية بيئة المواهب في العراق".

وأضاف، "نص على أن تقدم شركة هواوي تدريبا لثلاثة آلاف أستاذ جامعي وطالب جامعي خلال السنوات القادمة فيما ستبدأ هواوي مسابقة (ICT) في شهر آيار من هذا العام 2021 وبرنامج (Seeds Iraq) بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي ستتولى الإشراف والتنسيق بين الجامعات العراقية من أجل ضمان تنفيذ خطة العمل بنجاح وفاعلية وخلق الفرص التي تدعم التنمية المستدامة".

وأعرب وكيل الوزارة علي حميد الشكري عن "تقديره وشكره للقائمين على إدارة شركة هواوي قي العراق" مؤكدا أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقدر وتثمن إتاحة هذه الفرصة للشباب لخوض المنافسة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتحفيزهم على تطوير أنفسهم وإغناء معلوماتهم التقنية والعلمية".

وأوضح أن "وزارة التعليم العالي بكل تشكيلاتها ترعى المبدعين وتهدف الى تشجيع الطاقات الشابة من أبنائها للارتقاء بالواقع التكنولوجي في العراق".

وتابع أن "الوزارة منذ بدء الجائحة العالمية تبنت التوجه نحو الاليات الرقمية لافتا الى أن شركة هواوي لها دعم واضح في توفير بعض مختبرات التعليم الإلكتروني داعيا الى أن يكون للشركة إسهام أكبر على صعيد الدورات التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

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