توتنهام يقيل مورينيو من منصبه

2021/04/19 | 13:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي توتنهام الانكليزي إقالة مدربه جوزيه مورينيو بعد تراجع أداء ونتائج النادي اللندني.

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