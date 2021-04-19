2021/04/19 | 13:17 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد عمليات بغداد يؤكد على متابعة الاستعداد القتالي وتفعيل الجهد الاستخباري

أكد قائد عمليات بغداد، اللواء الركن أحمد سليم بهجت، الاثنين، على ضرورة متابعة الاستعداد القتالي وتفعيل الجهد الاستخباري.

وقالت القيادة في بيان، إن "قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت عقد مؤتمراً أمنياً في مقر القيادة، حيث تناول المؤتمر الذي حضره قادة الفرق المرتبطة بقيادة عمليات بغداد وضباط هيئة ركن القيادة، تقييم الوضع الأمني، والتأكيد على رفع الروح المعنوية للمقاتلين، ومتابعة الاستعداد القتالي لهم".

وفي السياق ذاته، ترأس قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت مؤتمراً استخبارياً في مقر القيادة، حضره مدير قسم الاستخبارات والامن، وممثلين عن الوكالات الاستخبارية.

وأكد قائد العمليات، على "تفعيل الجهد الاستخباري، ومتابعة الأهداف المطلوبة وفق الأسس الاستخبارية الدقيقة، والتنسيق والتعاون المشترك بما يضمن تحقيق الهدف المنشود".

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