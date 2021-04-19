داعش يغتال منتسباً باستخبارات صلاح الدين في منزله

2021/04/19 | 13:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أقدم تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الاثنين، على اقتحام منزل منتسب باستخبارات صلاح الدين.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "منتسب باستخبارات صلاح الذين تم قتله في منزله من قبل عصابات داعش الاجرامية".واشار إلى أن "المهاجمين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".

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