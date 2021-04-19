اخر تحديث بشأن أرقام كورونا حول العالم

2021/04/19 | 13:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أظهرت بيانات مجمعة تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 141.4 مليوناً حتى صباح اليوم الإثنين، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات الموزعة حول العالم إلى 894 مليون جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 141414 مليوناً، واقتراب عدد المتعافين من 80.8 مليوناً، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3.019 ملايين.

وأظهرت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء، إعطاء نحو 894 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

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