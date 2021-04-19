اليونسكو تدرج قلعة كركوك على اللائحة التمهيدية للتراث العالمي

2021/04/19 | 13:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الثقافة إدراج قلعة كركوك على لائحة التراث العالمي التمهيدية من قبل منظمة اليونسكو.

وقالت الوزارة في بيان ان إدراج منظمة اليونسكو قلعة كركوك على لائحة التراث العالمي التمهيدية جاء لأهمية القلعة وما تتضمنه من تنوع ثقافي بوجود جامع النبي دانيال إلى جوار القلعة والجامع الكبير وجامع العريان، فضلاً على وجود كنيسة أم الأحزان الكلدانية، مبينة ان اليونسكو اتخذت قرارها لوجود القيمة العالمية الاستثنائية من الناحية الثقافية، وتوافقها مع المعايير التي تنص على كونها شاهدا فريدا واستثنائيا على حضارة حية.

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