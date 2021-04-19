الهند تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية بكورونا

2021/04/19 | 13:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الهند زيادة قياسية في عدد

الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغت

273810 إصابات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبذلك تجاوز إجمالي عدد الإصابات في

الهند 15 مليونا، محتلة المركز الثاني

بعد الولايات المتحدة

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