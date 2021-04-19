الهند تسجل أكثر من 273 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/04/19 | 13:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت الهند زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغت 273810 إصابات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وبذلك تجاوز إجمالي عدد الإصابات في الهند 15 مليونا، محتلة المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات.وأظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ارتفاع مجموع عدد الوفيات في الهند جراء كوفيد-19 إلى 178769، بعد […]

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