بغداد.. مقتل رجل وطفلة وإصابة آخرين بسبب 'كرة قدم'

2021/04/19 | 13:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل رجل وطفلة وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة مشاجرة اندلعت بسبب لعبة كرة قدم، شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة على لعبة كرة تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة ضمن مدينة الصدر، ما أسفر عن مقتل رجل وطفلة وإصابة ٣ آخرين".وأشار إلى أن "الشرطة طاردت الجاني وألقت القبض عليه".

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