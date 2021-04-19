2021/04/19 | 13:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [نينوى_اين]اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن تمكنت قوة مشتركة في قيادة عمليات غرب نينوى من القاء القبض على 4 مطلوبين بتهم الارهاب، في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 4 متهمين بالإرهاب في نينوى و 76 مطلوبا للقضاء في البصرة ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 4 متهمين بالإرهاب في نينوى و 76 مطلوبا للقضاء في البصرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).