النزاهة: ضبط متهمين اثنين متلبسين بالرشوة أحدهما مدير في إحدى مديريات الزراعة

2021/04/19 | 13:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة النزاهة ضبط متهمين ِ اثنين متلبسين ِ بالرشوة، يعمل أحدُهما مديراً في إحدى مديريَّـات الزراعة في بغداد.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ان فريَق عمل ٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد، تمكن من ضبطِ مدير قسم الاستيلاء في مديريَّة زراعة الكرخ مع قريبٍ له متلبسين ِ في اثناء تقاضي رشوةٍ مقدارُها خمسون الف دولار في مقابل إصدار كتابِ صحَّةِ صدور ِ أرض ٍ زراعية لأحدِ مراجعي المديريَّة.

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