المالية النيابية: حصة اقليم كوردستان حددت في الموازنة

2021/04/19 | 13:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، ان حصة اقليم كوردستان حددت في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان حصة اقليم كوردستان حددت في موازنة العام 2021 وبلغت اكثر من 11 تريلون دينار.

واضاف: ان ما اعلن عنه اليوم عن تحديد حصة اقليم كوردستان ليس صحيحا وهذا مجرد مخطط للمبالغ الموجودة في الموازنة فحصة اقليم كوردستان حددت خلال التصويت على قانون الموازنة.

واوضح: نعم حصة اقليم كوردستان تم تخمينها بأكثر من 11 تريلون دينار لكن هذا الامر يتوقف على ما تتفق عليه حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وقد تنخفض تلك الحصة بشكل فعلي لذا علينا الانتظار لحين التوصل الى اتفاق مشترك بين الوفود الفنية لحكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

PUKmedia خاص

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