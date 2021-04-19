النزاهة تكشف أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق المسؤولين

2021/04/19 | 13:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، صدور 58 أمر قبض واستقدام بحق وزير ونائبين ودرجات خاصة خلال آذار الماضي.

وقالت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (19 نيسان 2021)، انه "تم صدور 58 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين خلال شهر آذار الماضي"، مبينة انه "تم صدور 8 أوامر قبض، و50 أمر استقدام للمدة من (1 -31/3/2021)، وتلك الأوامر شملت عضوين في مجلس النواب (حالي وسابق)، ووزيرا أسبق، ووكيل وزارة سابقا".

واضاف البيان، ان "أوامر القبض والاستقدام شملت محافظا حاليا وآخر سابقا، فضلا عن 25 مديرا عاما، منهم حاليون وسابقون وقائمقامان اثنان، لافتة إلى شمول 22 عضوا من أعضاء مجالس المحافظات بتلك الأوامر".

واشار الى أن "14 ممن صدرت بحقهم تلك الأوامر مكفلون، في وقت سجل 7 آخرين (هاربين)، وأفرج عن واحد في طور التحقيق، وواحد محال إلى المحكمة، وشمل واحد آخر ممن صدر بحقه أمر استقدام بقرار العفو".

وكانت الهيئة قد أعلنت في شباط الماضي عن تفاصيل تقريرها السنوي لعام 2020، مبينة تضمنه استصدار (82) أمر استقدام و قبض بحق وزراء ومن بدرجتهم، فيما كان عدد أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق المديرين العامين والدرجات الخاصة (624) أمرا.

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