مجلس استشاري ذي قار يحسم تولي الفياض منصب قائممقام الرفاعي

2021/04/19 | 13:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن المجلس الاستشاري في ذي قار، الاثنين، عن صدور امر باعفاء المهندس كاظم موسى الفياض من منصبه كقائممقام لمدينة الرفاعي.

وقال عضو المجلس عبد الرضا سعود الحسيناوي في تصريح لـ NRT عربية، (19 نيسان 2021)، ان " محافظ ذي قار الدكتور احمد الخفاجي سيشغل منصب القائممقام في قضاء الرفاعي من موقع ادنى".

ودعا الحسيناوي، "أبناء مدينة الرفاعي الى العمل على النهوض بالمدينة ونبذ الخلافات واستغلال اجواء شهر رمضان لتوثيق اواصر المحبة والتعاون".

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