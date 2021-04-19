لجنة برلمانية ترفع توصيات اقتصادية إلى رئيس الوزراء

2021/04/19 | 14:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادشددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على أهمية التوصيات التي قدمتها لرئيس الوزراء، معتبره إياها مهمة وتصب في صالح نهوض الاقتصاد العراقي.وقال عضو اللجنة نوفل الناشئ في حديث صحفي، إن “اللجنة قدمت خطة توصيات اقتصادية لرئيس الوزراء في فترة سابقة، وكان أهم فقراتها هو دعم القطاع الخاص بشكل فعلي، وتشديد الرقابة على المنافذ وتفعيل …

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