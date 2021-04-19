2021/04/19 | 14:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الإثنين، عن عدد العمال الذي سيستفيدون من الزيادة المقترحة على الرواتب التقاعدية في حال إقرارها من قبل مجلس الوزراء.وقال الركابي في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل يشكف عن عدد العمال المستفيدين من زيادة الرواتب التقاعدية المركز الخبري الوطني.

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