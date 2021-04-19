بارزاني يبحث مع وفد من الأمم المتحدة مشروع قانون لمحاكمة ’مجرمي داعش’

2021/04/19 | 14:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاثنين، الخطوات المتخذة بشأن مجريات محاكمة عناصر داعش، وذلك خلال استقباله وفداً من الأمم المتحدة.

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وذكر بيان لمكتب بارزاني تلقى "ناس" نسخة منه، (19 نيسان 2021)، إنه "استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 19 نيسان 2021، المستشار الخاص للأمم المتحدة ورئيس فريق التحقيق للمساءلة عن جرائم داعش (يونيتاد) كريم أسد أحمد خان، وجرى في الاجتماع، التباحث حول آخر الخطوات المتخذة بشأن مجريات محاكمة مجرمي داعش، كما تمت مناقشة آليات التعاون بين السلطة القضائية والمؤسسات المعنية في حكومة إقليم كردستان، والجهود الرامية لصياغة مشروع قانون خاص بالمحكمة الجنائية لمحاكمة مجرمي داعش في إقليم كردستان".

وأضاف البيان، "كما أشاد رئيس فريق التحقيق الأممي (يونيتاد) بتعاون حكومة إقليم كردستان ودعم رئيس الحكومة لعمل الفريق الأممي الخاص بجرائم داعش، وأثنى في الوقت نفسه على النظام القضائي ووصف تجربة إقليم كردستان في هذا المجال، بأنها مثال ناجح في المنطقة".

وتابع البيان، "ووجّه رئيس الحكومة شكره إلى رئيس فريق التحقيق الأممي لسعيه طيلة فترة عمله في العراق وإقليم كردستان، إلى إحقاق العدالة لضحايا جرائم داعش وتعويض أسرهم.



كذلك هنأه على انتخابه مدعياً عاماً في المحكمة الجنائية الدولية، متمنياً له النجاح في مهمته الجديدة".

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