2021/04/19 | 14:19 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرف على مواعيد مباريات الجولة 29 من ممتاز الكرة

اعلنت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، مواعيد مباريات الجولة 29 من الدوري الممتاز.

وقال الناطق باسم اللجنة قحطان المالكي إن “مباريات الجولة 29 من دوري الكرة الممتاز، ستنطلق يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل، حيث سيواجه النجف فريق الطلبة على ملعب النجف، بينما يلاقي الكهرباء فريق الديوانية على ملعب التاجي ويواجه نفط ميسان فريق النفط على ملعب ميسان”.

واوضح أن “اليوم التالي سيشهد اقامة مباراتين، حيث يواجه نفط الوسط فريق الحدود على ملعب كربلاء الدولي، ويلاقي الميناء فريق اربيل على ملعب الفيحاء”.

واضاف ان “مباريات الجولة تختتم يوم الخميس الموافق 29 من الشهر الحالي، عندما يواجه الصناعات الكهربائية فريق زاخو على ملعب الصناعة، بينما يلاقي الزوراء فريق أمانة بغداد على ملعب الشعب الدولي، ويواجه نفط البصرة فريق القاسم على ملعب الفيحاء”.

يذكر أن المسابقات أجلت مباراتي الكرخ والشرطة والمساوة والقوة الجوية بسبب ارتباط فريقي القيثارة والصقور بمباريات دوري أبطال آسيا.

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