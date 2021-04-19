نائب يستبعد رفع الحصانة عن النواب

2021/04/19 | 14:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن سائرون رياض المسعودي، الاثنين، إن الفصل التشريعي الجديد سيكون “رقابياً” وسيشهد “استضافات واستجوابات”، في حين استبعد أن تتضمن جلسة البرلمان ليوم غد رفع الحصانة عن بعض النواب.

وذكر المسعودي أن جلسة “يوم غد تمثل الجلسة الأولى في الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثالثة”، مشيراً إلى أن “الفصل الحالي سيكون رقابياً أكثر منه تشريعياً، وترحل القوانين المهمة الى مجلس النواب المقبل”.

وأوضح، أن “الفصل الحالي سيشهد استضافات واستجوابات لشخصيات حكومية مثل وزير المالية الزراعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي”، محذراً من “استغلال ملف الاستضافات في الحملة الانتخابية لأغراض تسقيط وضغط وابتزاز”.

واستبعد المسعودي، أن “تتضمن جلسة يوم غد رفع الحصانة عن بعض النواب”، لافتاً إلى أن “رفع الحصانة يحتاج إلى تقديم طلبات وتصويت وجهد”.

وأضاف، أن “رئيس مجلس النواب وعد بتشكيل لجنة سلوك نيابي على سلوكيات وتصرفات بعض أعضاء المجلس بسبب الخلافات التي حصلت في القاعة النيابية وتصريحات النائب ظافر العاني، وأيضاً في ما يتعلق بالنائب محمد الكربولي والاتهامات التي وجهت له من عدة جهات”.

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